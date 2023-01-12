Тамбовчанин получил 6 лет колонии-поселения за гибель приятеля, мотоцикл которого он вез на буксире

В Бондарском районном суде вынесли приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.264 УК РФ. Установлено, что 8 июля 2020 года он, по просьбе своего знакомого на автомобиле приехал на 30 км автодороги «Тамбов-Пенза» - Столовое - «Тамбов-Пенза» - Бондари-Пичаево-Вернадовка, где вместе с приятелем закрепил на буксирующем автомобиле и буксируемом мотоцикле трос. При буксировке, подсудимый проявил неосторожность, мотоцикл опрокинулся, а его водитель при падении с него получил повреждения, от которых скончался. Подсудимый, желая скрыть случившееся, не сообщил о данном происшествии в полицию. В судебном заседании свою вину он не признал.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, - сообщает пресс-служба объединённой судебной системы Тамбовской области. - В пользу стороны потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.