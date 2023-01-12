На тамбовской трассе легковушка угодила сразу под два грузовика

Легковой автомобиль превратился в груду железа Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло 11 января в 14 часов 40 минут на 53 километре 689 метре автодороги «Тамбов-Пенза» Рассказовского района. 35-летний мужчина, управляя автомобилем «3009Z6» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 21103», под управлением 43-летнего водителя. После удара легковое авто потеряло управление и выехало на встречнуюю полосу, где врезалось в большегруз «DAF FT XF» в составе полуприцепа «SCHMITZ SKO24». За рулем фуры был 57-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получил водитель легкового автомобиля, его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.