В столкновении автобуса и ВАЗ в Тамбове получила травмы 50-летняя пассажирка

В больнице оказалась пассажирка автобуса Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием пассажирского автобуса произошла 11 января в 10 часов 45 минут в районе дома №1 «А» по улице Степана Разина города Тамбова. 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211040» на нерегулируемом перекрёстке, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся автобусом «МАЗ 206068» под управлением 40-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, травмы получила 50-летняя женщина, находившаяся в автобусе, - сообщает пресс-сулжба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшую на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.