Липецкая фирма обманула тамбовских предпринимателей на 20 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска и службы экономической безопасности и противодействия коррупции в Мордовском районе выявили 4 новых факта мошенничества, совершенные 34-летним генеральным директором липецкой компании.

Местные предприниматели купили у липецкой компании щебень и перечислили за него 2 435 890 рублей. Однако материал они так и не получили, деньги им тоже не вернули. При этом генеральный директор фирмы ссылался на сложное положение на рынке стройматериалов, транспортные задержки и прочее.

Как выяснилось, липчанам удалось обмануть не только мордовских предпринимателей. Всего жертвами мошенничества стало более 20 предпринимателей из Моршанска, Тамбова, Кирсанова, Уварово, Токаревки, Сосновки, Ржаксы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 20 млн рублей. Полицейские подозревают, что среди обманутых могут быть и предприниматели из других российских регионов.

- Только в Моршанске возбуждено шесть уголовных дел по фактам мошенничества. Решается вопрос и о возбуждении серии уголовных дел в других городах и районах Тамбовской области. Оперативниками инициативно выявляются и опрашиваются владельцы компаний и предприниматели, не обратившиеся в органы внутренних дел после совершенного обмана, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.