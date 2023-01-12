Тамбовчан могут начать штрафовать за мусор, выброшенный из машины

С 11 января каждый, кто выбросит мусор из автомобиля или прицепа на обочине дороги или в лесу, может быть оштрафован. В России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь автоматические камеры для фиксации таких несознательных граждан устанавливать разрешено.

- Так, если человек выкидывает мусор из машины, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция увеличивается - до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц - 100 тысяч рублей. Штраф будет отправлен по почте владельцу авто после распознавания номера камерой. Данная процедура идентична той, которую использует ГИБДД, - поясняют в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

Вместе с тем, человек, получивший такой штраф, может доказать свою невиновность, если он не выбрасывал мусор.