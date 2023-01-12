В пожарах на территории Тамбовской области погибли двое мужчин

Причиной пожаров могло стать курение Фото: СУ СК России по Тамбовской области

11 января в Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. В селе Чащино Мучкапского района в загорелся жилой дом, в котором жил 77-летний мужчина. Строение выгорело частично, хозяин погиб в огне. В этот же день еще одно возгорание случилось в селе Красивка Инжавинского района. Огнем оказалась повреждена часть дома, 51-летний жилец задохнулся в дыму.

- По предварительным данным, причинами возгорания в обоих случаях стало курение внутри жилого помещения, - сообщает Су СКР по региону. - Для установления всех обстоятельств и точных причин трагедий в Уваровском МСО СУ СК по региону организованы процессуальные проверки.