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НовостиПроисшествия12 января 2023 7:50

В пожарах на территории Тамбовской области погибли двое мужчин

Происшествия зафиксировали в Мучкапском и Инжавинском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Причиной пожаров могло стать курение

Причиной пожаров могло стать курение

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

11 января в Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. В селе Чащино Мучкапского района в загорелся жилой дом, в котором жил 77-летний мужчина. Строение выгорело частично, хозяин погиб в огне. В этот же день еще одно возгорание случилось в селе Красивка Инжавинского района. Огнем оказалась повреждена часть дома, 51-летний жилец задохнулся в дыму.

- По предварительным данным, причинами возгорания в обоих случаях стало курение внутри жилого помещения, - сообщает Су СКР по региону. - Для установления всех обстоятельств и точных причин трагедий в Уваровском МСО СУ СК по региону организованы процессуальные проверки.