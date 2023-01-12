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НовостиПроисшествия12 января 2023 8:10

Жительнице Сосновки грозит штраф до 80 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Женщина уже попадалась на подобном нарушении прежде
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Мичурина в поселке Сосновка сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили факт продажи алкоголя подростку. Прежде 35-летняя продавщица уже попадалась на торговле спиртным с нарушением и была оштрафована.

- Алкогольная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.