Жительнице Сосновки грозит штраф до 80 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему

На улице Мичурина в поселке Сосновка сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили факт продажи алкоголя подростку. Прежде 35-летняя продавщица уже попадалась на торговле спиртным с нарушением и была оштрафована.

- Алкогольная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.