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НовостиПроисшествия12 января 2023 7:29

Тамбовчанин украл у соседа бытовую технику

Подозреваемый знал, где лежит ключ от квартиры
Марина МАКОВЛЕВА

В отдел полиции поступила информация о краже в селе Беломестная Двойня Тамбовского района. Из квартиры были похищены стиральная машина, телевизор и другая бытовая техника. Сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний сосед потерпевшего.

Молодой человек дал признательные показания. Он рассказал, что забрался в квартиру, открыв дверь ключом, который нашел в условном месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.

- Похищенные вещи изъяты и будут возвращены владельцу после проведения экспертизы, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.