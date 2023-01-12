Тамбовчане получили 9 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

В проекте «Пушкинская карта» участвуют три городских учреждения культуры - Тамбовский молодежный театр, ДК «Знамя труда» и КДЦ «Мир».

В 2022 году за счет федеральных средств в них были приобретены более 9 тыс. билетов, а с начала действия программы куплено уже более 12 тысяч.

- Самые посещаемые молодежью мероприятия - спектакли, концерты и киносеансы. Все программы одобрены региональным экспертным советом проекта. Афиши таких мероприятий имеют специальную маркировку, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Кстати по «Пушкинской карте» можно посмотреть только фильмы отечественного производства.

Напомним, всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. К настоящему времени ее участниками являются более 20 тысяч жителей областного центра в возрасте от 14 до 22 лет. На специальную карту молодым людям начисляется 5 тыс. руб., которыми они могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты.