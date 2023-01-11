Житель Жердевского района взломал чужой гараж и украл инструменты

В ОМВД по Жердевскому району поступила информация о краже. 53-летний житель деревни Родионовка обнаружил возле своего гаража следы обуви, замок на двери был взломан. Из помещения пропали сварочный аппарат и углошлифовальная машинка.

Благодаря оставленным воришкой следам от обуви и отпечаткам пальцев полицейские смогли выйти на 33-летнего жителя деревни Кривенково. Мужчина признался, что выбрал момент, когда хозяев не было дома, и пробрался во двор.

- Злоумышленник успел сбыть похищенные инструменты, а деньги потратил на себя. Как оказалось, ранее воришка имел за плечами криминальный опыт. Возбуждено уголовного дело по п. Б части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.