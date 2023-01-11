Тамбовчанин до смерти забил подругу глиняной кружкой и бросил ее тело в колодец

Мужчина уже был в колонии Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следствии установили, что ночью 7 мая прошлого года мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта ударил свою знакомую несколько раз по голове глиняным бокалом. Через некоторое время, поняв, что она не подает признаков жизни и решив скрыть следы преступления, мужчина завернул ее тело в простыню и сбросил в заброшенный колодец рядом со своим домом. На следующий день, он собрал оставшиеся вещи погибшей (сумку, куртку, обувь и мобильный телефон), пошел в лесополосу и раскидал их в разных местах, а телефон выбросил в реку. 18 июня тело 42-летней женщины, числившейся без вести пропавшей, обнаружили полицейские.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее фигурант более 10 лет провел в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего.