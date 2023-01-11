Тамбовчанин не удержался от соблазна прокатиться на чужой машине

В полицию поселка Мучкапский поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-21102. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что хозяин авто – житель села Сергиевка – припарковал его на улице. Злоумышленник, проходя мимо, решил воспользоваться отсутствием владельца и покататься на машине.

- Личность угонщика установлена. Им оказался 25-летний молодой человек, проживающий в селе Каравай-Васильевка. При опросе он дал признательные показания. Автомобиль в исправном состоянии возвращен законному владельцу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.