Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 12:02

В Тамбовской области больница задолжала предпринимателю 900 тысяч рублей

Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным контрактам. Установлено, что задолженность одного из областных учреждений здравоохранения перед субъектом предпринимательской деятельности по оплате поставленных товаров в рамках государственного контракта составила больше 900 тысяч рублей.

Несмотря на то, что предприниматель свои обязательства выполнил в полном объеме, его работа полностью не была оплачена.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес медицинского учреждения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования права предпринимателя восстановлены, задолженность перед ним погашена в полном объеме.