В Тамбовской области больница задолжала предпринимателю 900 тысяч рублей

Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным контрактам. Установлено, что задолженность одного из областных учреждений здравоохранения перед субъектом предпринимательской деятельности по оплате поставленных товаров в рамках государственного контракта составила больше 900 тысяч рублей.

Несмотря на то, что предприниматель свои обязательства выполнил в полном объеме, его работа полностью не была оплачена.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес медицинского учреждения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования права предпринимателя восстановлены, задолженность перед ним погашена в полном объеме.