В Пушкинской библиотеке Тамбова собрали 354 килограмма вторсырья

Контейнер для сбора крышек находится в холле Пушкинской библиотеки

В Тамбовской библиотеке имени А.С. Пушкина собрали 354 килограмма вторсырья по акции «Добрые крышечки». Читатели и просто неравнодушные люди приносили пластиковые крышки на экологические акции или бросали в специальный контейнер, расположенный в холле Пушкинской библиотеки.

- Все вырученные деньги пойдут на покупку средств реабилитации для детей. ПЭТ-бутылки, в которых некоторые из вас приносят крышечки, мы также сдали на переработку, - рассказали в библиотеке.

Фото Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина