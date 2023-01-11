Жительницу Мичуринска приговорили к полугоду исправработ за разрушение остановки

Прокуратура Мичуринска поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы, которую признали виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Выяснилось, что в марте и апреле 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбила стекло остановочного павильона № 28 на остановке «Питомник». В результате этих действий МБУ «Зеленхоз» причинен материальный ущерб на 31 тысячу рублей. Подсудимая вину признала и в содеянном раскаялась.

- По результатам рассмотрения уголовного дела виновной назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу.