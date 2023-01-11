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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:22

Тамбовчанин получил условный срок за попытку дать взятку инспектору ДПС

Мужчину поймали пьяным за рулем
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель Рассказовской межрайонной прокуратуры поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу 57-летнего жителя села Нижнеспасское. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Суд установил, что автомобиль обвиняемого остановили сотрудники ДПС. При проверке выяснилось, то мужчина сел за руль пьяным. Пытаясь избежать ответственности, он положил в карман форменной куртки старшего инспектора ДПС 15 тысяч рублей, чтобы тот отпустил его без составления протокола.

- Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, так как полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как сообщают в Рассказовской межрайонной прокуратуре, нарушителя приговорили к трем годам условно с испытательным сроком 3 года.