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НовостиОбщество11 января 2023 9:41

Тамбовские «Цвета радуги» получат свой дом

Здание с тренировочной базой для артистов обещают построить в 2024 году
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В 2024 году у участников государственного ансамбля «Цвета радуги» появится свой дом с тренировочной базой. Здание будет построено по нацпроекту «Культура». Сейчас артисты тренируются на разных площадках и мечтают о собственном помещении.

В конце 2022 года коллектив «Цвета радуги» отметил юбилей – 55 лет. История его создания связана с именем Галины Такфатулиной, которая одна из первых начала развивать бальные танцы на Тамбовщине. Под её руководством ученики объединились в ансамбль, получивший название «Цвета радуги» за яркие костюмы.

В 1995 году ансамблю был присвоен статус государственного за успешные выступления на международных соревнованиях и популяризацию танцев, как искусства. За годы своего существования танцевальный коллектив покорил не только тамбовчан, но жителей других регионов России, зарубежья.

- Ансамбль «Цвета радуги» - двенадцатикратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы, - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - За 55 лет в коллективе выросло несколько поколений артистов и хореографов.