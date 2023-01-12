Тамбовчанин воровал деньги из банкомата

В полицию Тамбова поступило сообщение о кражах из ьанкомата, расположенного на улице Чичерина. Оперативники изъяли записи с камеры видеонаблюдения, расположенной у устройства и, изучив их, выяснили, что в ноябре и декабре некий мужчина проводил какие-то манипуляции с банкоматом, после чего ему на карту зачислялись деньги. В общей сложности ему удалось похитить 10 тысяч рублей. По записи составили описание предполагаемого вора и вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего жителя ул. Тельмана. В отделе полиции мужчина признался в краже, но к тому моменту деньги он успел потратить. Ущерб банку ему придется возместить.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник, возможно, причастен к другим аналогичным случаям на территории Тамбова, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража).