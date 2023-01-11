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НовостиПроисшествия11 января 2023 8:38

Тамбовчанин не удержал автомобиль на трассе и опрокинулся в кювет

64-летнему водителю помощь оказали на месте ДТП
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Иномарка слетела с дороги

Иномарка слетела с дороги

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 64-летний водитель, произошла 10 января в 19 часов 20 минут на 387 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Мичуринского района. Водитель «РЕНО ДАСТЕР» не справился с управлением машиной, она съехала в кювет, после чего опрокинулась.

- После дорожно-транспортного происшествия медицинскую помощь водителю оказали на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.