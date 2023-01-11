Тамбовчанин из мести поджег машину знакомого

9 января в дежурную часть УМВД России по г. Тамбову поступило сообщение от владельца автомобиля, который обнаружил, что его автомобиль горит. Мужчина вызвал на место происшествия пожарный расчет и сотрудников полиции.

В ходе осмотра места полицейские выяснили, что причиной возгорания стал поджог. Через 3 часа сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний знакомый владельца машины, с которым тот был в ссоре. Из мести мужчина решил поджечь чужой автомобиль, но его вовремя потушили. Причиненный ущерб устанавливается.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.