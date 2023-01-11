В Тамбовской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

С начала года в Тамбовской области вдвое снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. К медикам за помощью с соответствующими симптомами обратилось 4015 человек. По-прежнему чуть менее половины больных составляют дети. Самый высокий уровень заболеваемости отмечается в Тамбове. Среди обратившихся выявлено 50 случаев гриппа, их них 22 случая у детей.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, с начала ноября 2022 года среди жителей области выявлен 479 случаев гриппа. В 90 % случаев это «свиной» грипп.