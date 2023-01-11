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НовостиОбщество11 января 2023 6:40

Тамбовские управляющие компании задолжали ресурсопоставщикам более 20 млн рублей за воду и канализацию

Возбуждено 5 уголовных дел
Марина МАКОВЛЕВА

Служба безопасности «РКС-Тамбов» направила в полицию 9 заявлений о взыскании с управляющих компаний Тамбова задолженности на общую сумму более 20 млн рублей. Некоторые из них не оплачивали воду и канализацию год и более. 5 уголовных дел уже возбуждено.

- Сейчас в правоохранительных органах находится еще 4 материала проверки в отношении ряда УК на общую сумму около 10 млн рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, по завершению которых данные материалы будут направлены в следственные органы для принятия законного решения о возбуждении уголовных дел. Надо сказать, что во время проведения проверок некоторые управляющие компании возместили часть задолженности на общую сумму порядка 3,5 млн рублей», - сообщают в «РКС-Тамбов».