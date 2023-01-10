Тамбовчанин, лишенный прав за пьяное вождение, вновь сел за руль нетрезвым

39-летний тамбовчанин выехал на своем автомобиле «ВАЗ-2110» ночью в состоянии опьянения. Через некоторое время его остановили сотрудники госавтоинспекции, которые обратили внимание на неуверенную манеру езды и пересечение сплошной линии разметки.

Нарушителя освидетельствовали при помощи алкотестера и отстранили от управления транспортным средством. Как выяснилось, ранее ему уже выписывали штраф в 30 тысяч рублей и лишали прав на 1,5 года за езду в пьяном виде. Однако на сей раз после застолья ему вновь захотелось проехаться.

- Новое решение суда стало таким: теперь он не сядет за руль два года, при этом выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.