В Тамбове осудили граждан Республики Узбекистан, планировавших торговать наркотиками

Наркозакладчики собирались наладить торговлю в Тамбовской области

Представитель прокуратуры Советского района Тамбова поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу двух граждан Республики Узбекистан. Они признаны виновными в двух попытках продать крупную партию наркотика через интернет.

В суде установлено, что обвиняемые вступили в преступной сговор с неизвестным следствию лицом. Этот человек дал им через мессенджер указание перевезти крупную партию героина из Москвы в Тамбов. Потом наркотики планировалось продать с помощью закладок.

Злоумышленники приехали в Тамбов и организовали несколько закладок. В следующий приезд их машину остановили сотрудники полиции. При досмотре у них было изъято около 600 грамм героина. Сделанные фигурантами закладки с наркотиком также были обнаружены.

- С учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил одного из виновных к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другого - к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Фото прокуратуры Советского района города Тамбова