Следователи возбудили уголовное дело после обращения тамбовчан в защиту троллейбуса

Во время мониторинга сети «Интернет» следователи увидели обращение жителей Тамбова с просьбой разобраться в происходящем, по их мнению, разрушении транспортной инфраструктуры города - закрытии троллейбусных линий. Люди считают, что решение об их закрытии нарушает права жителей и вредит экологии, в связи с чем просят привлечь к уголовной ответственности уполномоченных должностных лиц.

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина правовая оценка всем изложенным доводам будет дана в рамках возбужденного следственными органами регионального следственного управления уголовного дела по факту возможного наличия в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.

- В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств изложенной выше транспортной проблемы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.