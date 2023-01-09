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НовостиПроисшествия9 января 2023 12:52

В столкновении двух иномарок получила травмы 9-летняя девочка

Один из водителей не уступил дорогу машине, ехавшей по главной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Авария произошла в Сосновском районе

Авария произошла в Сосновском районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребёнок, произошла 8 января в 15 часов 35 минут в Сосновском районе 32-летний водитель Mitsubishi Lancer, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной Renault Megane, за рулём которого был 44-летний мужчина.

Как рассказали в региональном УГИБДД, водители машин в этом происшествии не пострадали, но травмы получила 9-летняя пассажирка Mitsubishi. На автомобиле скорой помощи девочку доставили в больницу.