В столкновении двух иномарок получила травмы 9-летняя девочка

Авария произошла в Сосновском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребёнок, произошла 8 января в 15 часов 35 минут в Сосновском районе 32-летний водитель Mitsubishi Lancer, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной Renault Megane, за рулём которого был 44-летний мужчина.

Как рассказали в региональном УГИБДД, водители машин в этом происшествии не пострадали, но травмы получила 9-летняя пассажирка Mitsubishi. На автомобиле скорой помощи девочку доставили в больницу.