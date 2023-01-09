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НовостиПроисшествия9 января 2023 6:29

Житель Мичуринска попытался дать взятку сотруднику полиции

Мужчина хотел помочь родственникам, задержанным за хулиганство
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию доставили двоих мужчин, подозреваемых в хулиганстве. 44-летний родственник задержанных попросил полицейского отпустить их и пытался передать ему деньги.

Полицейский предупредил мужчину, что это уголовно-наказуемое деяние. Однако тот настаивал на своем. Тогда полицейский сообщил о попытке дачи взятки своему руководству и коллегам из службы собственной безопасности.

- Денежная купюра изъята и приобщена к материалам дела вместе с записью видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент попытки дачи взятки. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.