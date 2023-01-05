В Тамбовской области при столкновении фуры и Газели погиб 8-месячный ребенок

Находившийся в машине ребенок погиб
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Серьезная авария произошла 5 января около 15 часов на автодороге Тамбов-Пенза, в районе поселка Шубный Рассказовского района. Здесь на трассе столкнулись грузовой автомобиль «Мерседес» и Газель. В результате ДТП погиб 8-месячный ребенок, находившийся в Газели.
- Кроме того в аварии различные травмы получили мужчина и женщина, также находившиеся в фургоне, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, за первые несколько дней 2023 года на территории Тамбовской области это уже вторая авария, в которой погибает ребенок. 2 января в Знаменском районе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку и скрылся. Позже мужчину нашли и задержали.
Газель столкнулась с фурой
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области