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НовостиПроисшествия5 января 2023 14:10

В Тамбовской области при столкновении фуры и Газели погиб 8-месячный ребенок

Страшная авария произошла в Рассказовском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Находившийся в машине ребенок погиб

Находившийся в машине ребенок погиб

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Серьезная авария произошла 5 января около 15 часов на автодороге Тамбов-Пенза, в районе поселка Шубный Рассказовского района. Здесь на трассе столкнулись грузовой автомобиль «Мерседес» и Газель. В результате ДТП погиб 8-месячный ребенок, находившийся в Газели.

- Кроме того в аварии различные травмы получили мужчина и женщина, также находившиеся в фургоне, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, за первые несколько дней 2023 года на территории Тамбовской области это уже вторая авария, в которой погибает ребенок. 2 января в Знаменском районе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку и скрылся. Позже мужчину нашли и задержали.

Газель столкнулась с фурой

Газель столкнулась с фурой

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области