В Перинатальном центре Тамбова в первые дни нового года родились 7 детей

Медицинские учреждения региона продолжали работу в период новогодних каникул. По данным медиков, всего в первые дни нового года в Перинатальном центре родилось 7 малышей.

Первым в 2023 году в Перинатальном центре Тамбовской областной детской клинической больницы на свет появился мальчик Матвей – весом 3150 г. и ростом 53 см. Мама вместе сыном готовятся к выписке. Это первый ребенок в семье.

Чуть позже, 1 января, на свет появились еще две девочки и три мальчика.

31 декабря, в последний день уходящего 2022 года, в Перинатальном центре произошло 2 родов. Что касается самой новогодней ночи, то она прошла спокойно.

- В 2022 году в перинатальном центре родилось 3954 ребёнка, из них – 66 двоен, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области. - Со дня открытия Перинатального центра в учреждении родилось 18607 детей. При этом мальчики рождаются чаще, чем девочки.