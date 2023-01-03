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НовостиПроисшествия3 января 2023 14:11

В Тамбовской области пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку

Мужчина скрылся с места аварии, но его нашли и задержали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подросток погибла на месте ДТП

Подросток погибла на месте ДТП

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Ржаксинского района, которого подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 2 января 2023 года подозреваемый, управляя легковым автомобилем «Volkswagen Passat» в состоянии алкогольного опьянения, при движении по автомобильной дороге со стороны пос. Жемчужный в сторону пос.Чакино Ржаксинского района совершил наезд на пешехода - 14-летнюю школьницу, которая шла с подругами по дороге в попутном направлении, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте ДТП.

- В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.