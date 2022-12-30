В Тамбовском районе заработало уличное освещение, не действовавшее с 2009 года

Освещение не работало с момента появления микрорайона

В микрорайоне «Солнечный» Комсомольского сельсовета в Тамбовском районе заработало уличное освещение, которое не действовало с момента основания поселка в 2009 году.

Проблема разрешилась благодаря инициативным местным жителям, обращавшимся к властям. Некогда линию уличного освещения в микрорайоне построили, передали Тамбовской области, но не приняли в собственность муниципального образования. Из-за этого она долгое время не работала.

- В декабре 2022 года администрация Комсомольского сельского совета оформила уличное освещение в микрорайоне «Солнечный» в муниципальную собственность. После чего был заключен договор с подрядчиком на выполнение работ по ремонту объектов. На работы по ремонту уличного освещения было выделено порядка 1,5 млн рублей из областного бюджета, - рассказали в администрации Тамбовского района.

Фото администрации Тамбовского района