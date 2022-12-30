В Тамбовской области машина, у которой отскочило колесо, врезалась в КамАЗ

На скорости у машины отлетело колесо Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировало отскочившее у машины колесо, произошла 29 декабря в 2 часа 20 минут на 81 километре автодороги «Тамбов – Пенза» на территории Кирсановского района. А ходу у автомобиля «FBJ 289», которым управлял 51-летний водитель отсоединилось заднее левое колесо. Из-за этого автомобиль в неконтролируемом движении выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗ 68904R» в составе прицепа «85300С» под управлением 26-летнего водителя.

- В результате аварии водителя «KAMAZ» медики скорой осмотрели на месте, от госпитализации мужчина отказался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «FBJ 289» доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.