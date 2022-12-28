Тамбовчанин, убивший гражданскую жену, получил 9 лет колонии

В суде вынесли приговор 40-летнему жителю поселка Строитель, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

15 мая в квартире одного из домов поселка Строитель обнаружено тело 40-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. На следствии и в суде установили, что днем гражданский супруг хозяйки в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, избил ее и нанес женщине три удара ножом в область головы. От полученных травм раненая скончалась на месте происшествия. До этого злоумышленник уже неоднократно применял физическую силу в отношении сожительницы.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.