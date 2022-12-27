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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:41

Тамбовская область вновь лидирует в Национальном экологическом рейтинге

«Зеленый патруль» подвел итоги осени 2022 года
Марина МАКОВЛЕВА

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам осени 2022 года. На сей раз в списке - 89 регионов России.

Тамбовская область сохранила почетное лидерство в рейтинге. Также в тройке лидеров Белгородская и Курская области.

Как рассказали в министерстве по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, наш регион занимает лидирующую позицию в экологическом рейтинге регионов с осени 2011 года.

Напомним, что данный рейтинг формируется с 2007 года.