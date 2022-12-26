Нетрезвый житель Токаревки решил прокатиться на чужой машине и разбил ее

В дежурную часть полиции поступила информация об угоне автомобиля. Хозяин припарковал авто на улице Мичуринской в Тамбове, а затем отправился на вечеринку вместе со знакомым из Токаревки. Утром владелец не нашел машины на месте и отправился в полицию.

Пропавшую «десятку» сотрудники госавтоинспекции обнаружили на улице 8 Марта с техническими повреждениями. Как выяснилось, за рулем во время ДТП находился посторонний. По подозрению в угоне задержали 20-летнего мужчину из Токаревки, с которым автовладелец выпивал.

Молодой человек признался, что ночью хозяин машины заснул, а ему пришла в голову мысль покататься на чужом автомобиле без разрешения. Парень не справился с управлением и попал в ДТП.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет тюрьмы. Кроме того, ему придется возместить владельцу авто материальный ущерб.