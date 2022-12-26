В Тамбовской области под колеса попали двое мужчин, стоявших на обочине дороги

После осмотра медиков мужчины ушли домой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в результате которой получили травмы два пешехода, произошла 24 декабря в 18 часов 25 минут напротив дома №4 на улице Мичурина города Уварово. 58-летний мужчина за рулем «ВА21213» наехал на двоих 47-летних мужчин, которые стояли на правой обочине по ходу движения машины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили различные травмы, их доставили в приемный покой Уваровской ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - После осмотра пострадавшие от госпитализации отказались. Причины и условия совершения аварии устанавливаются.