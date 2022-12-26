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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 10:16

В Тамбовской области под колеса попали двое мужчин, стоявших на обочине дороги

На пешеходов наехал водитель «ВАЗ 21213»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
После осмотра медиков мужчины ушли домой

После осмотра медиков мужчины ушли домой

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в результате которой получили травмы два пешехода, произошла 24 декабря в 18 часов 25 минут напротив дома №4 на улице Мичурина города Уварово. 58-летний мужчина за рулем «ВА21213» наехал на двоих 47-летних мужчин, которые стояли на правой обочине по ходу движения машины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили различные травмы, их доставили в приемный покой Уваровской ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - После осмотра пострадавшие от госпитализации отказались. Причины и условия совершения аварии устанавливаются.