Тамбовская офтальмологическая больница получила аппарат для лечения косоглазия

Аппаратура позволяет работать как со взрослыми, так и с детьми

Тамбовская офтальмологическая больница получила аппарат для диагностирования и лечения косоглазия и других нарушений зрения. С помощью этого прибора можно выявить и исправить многие проблемы.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Тамбовской области, аппарат помогает людям, которым противопоказано оперативное вмешательство. Его успешно применяют для лечения маленьких детей, которым вмешательства хирургического типа не проводятся в силу возраста. Помимо лечебной, прибор выполняет диагностическую и профилактическую задачи.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области