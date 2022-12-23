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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 11:35

В Тамбове легковушка врезалась в грузовик

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ВАЗ врезался в остановившийся грузовик

ВАЗ врезался в остановившийся грузовик

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 22 декабря в 14 часов 40 минут в районе дома №56 по улице Киквидзе города Тамбова. 32-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21043» не выбрал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся для поворота налево автомобилем «ГАЗ А21R32» под управлением 44-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21043» и его 41-летняя пассажирка на автомобиле скорой помощи были доставлены в городскую клиническая больница имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.