В Рассказовском районе фермер «случайно» собрал чужой урожай

В Рассказовском районе сотрудники полиции провели проверку по сообщению агрохолдинга, выращивающего сою. Полицейские обнаружили, что с двух полей было убрано 38 тонн сои. По следам техники на полях полицейские вычислили, что к возможной краже зерна имеет отношение местный фермер.

У него в хозяйстве было обнаружено именно 38 тонн сои. Как рассказали работники, они якобы случайно заехали на поля агрохолдинга, собрали и вывезли сою.

По информации УМВД по Тамбовской области, по предварительным оценкам ущерб составил 3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.