В Мичуринске будут ловить нетрезвых водителей

23 декабря в наукограде пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.

Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 УК РФ, лишение свободы на срок до 2 лет. Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, совершенное в состоянии опьянения, влечет уголовную ответственность.

- Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, просим записать или запомнить марку автомобиля, цвет, государственный номер, особые приметы и сообщить всю имеющуюся информацию ближайшему экипажу ДПС, либо по телефонам: 102 (112), 8(920)236-11-11. При возникновении спорных ситуаций на дороге рекомендуется применять средства аудио, видеофиксации, - сообщает Госавтоинспекция.