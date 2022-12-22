В Мичуринске готовятся включить праздничную иллюминацию

Елка в Мичуринске - одна из самых высоких в регионе

Главная елка Мичуринска загорится огнями 23 декабря в 16.30, как и все елки Тамбовской области. Современная 20-метровая конструкция установлена на площади Мичурина и украшена десятками тысяч светодиодов и сотнями игрушек.

В программе праздника – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые скомандуют: «Елочка, гори!», а также онлайн-трансляция церемонии зажжения елки в Тамбове.

Праздничная иллюминация напомнит горожанам о приближении Нового года

- С 23 декабря в Мичуринске будет работать вся основная праздничная иллюминация, напоминая горожанам о скором приближении Нового года, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска