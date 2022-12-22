Тамбовчане могут украсить живую елку и победить в конкурсе

Государственный природный заповедник «Воронинский» проводит экологическую акцию «Укрась живую елку». До 26 декабря включительно каждый житель Тамбовской области может принять участие в конкурсе по трем номинациям: «Новогодний хоровод», «Фотоконкурс «Пленяет красотою зимний лес…» и «Выступление агитбригады «Не рубите елочку в лесу».

Для участия в «Новогоднем хороводе» участникам нужно изготовить елочные игрушки, изображающие животных. Основой должен служить шар, диаметром от 15 до 20 сантиметров.

На фотоконкурс принимаются фотографии зимнего хвойного леса.

Выступление агитбригады – это творческий номер, направленный на активную пропаганду экологических знаний среди подростков, молодежи и взрослых, повышение уровня экологической и нравственной культуры, формирование активной гражданской позиции в вопросах охраны окружающей среды. Участнику номинации нужно предоставить видеоролик продолжительностью до 5 минут.

Для участия в номинациях необходимо заполнить анкету. Более подробная информация размещена на официальном сайте заповедника «Воронинский». Ссылка: http://voroninsky.ru/ukras-zhivuyu-yelku-2022/

- Итоги конкурса будут подведены 29 декабря, - сообщают организаторы.