В преддверии новогодних праздников в Тамбове проверяют пиротехнику

Чтобы обеспечить безопасность в период новогодних и рождественских праздников, в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» сотрудники Главного управления МЧС России по Тамбовской области проводят проверки в специализированных магазинах по продаже хлопушек и фейерверков. Сотрудники МЧС России осматривают продукцию и документы на нее.

- Главное управление МЧС России по Тамбовской области напоминает: только строгое соблюдение требований пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет встретить Новый год и провести январские каникулы без происшествий, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.