В управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области прошли обыски

Квартиры не соответствуют требованиям программы Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове прошли обыски в региональном управлении градостроительства и архитектуры, а также в коммерческой организации. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области действовали по поручению следователя, ведущего дело о халатности.

Следствие установило, что по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» предусмотрена покупка квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом полицейские выявили, что управление градостроительства и архитектуры приобрело в рамках государственного контракта жилье для детей-сирот, не соответствующее предъявляемым требованиям по завышенной цене.

Детям сиротам предлагали жить в доме без канализации Фото: УМВД по Тамбовской области

- На вторичном рынке приобретены три квартиры в селе Беломестная Двойня Тамбовского района, не соответствующие техническому заданию (без центральной канализации), что повлекло причинение бюджету Тамбовской области ущерба в размере около 4,5 млн рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- Генеральный директор коммерческой организации, реализовавшей жилое помещение, задержан для избрания судом меры пресечения. Проводится комплекс дальнейших следственно-оперативных мероприятий, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.