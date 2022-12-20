В Тамбовской области планируют открыть 3 вытрезвителя

Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу проект закона о помощи лицам в состоянии опьянения. Документ рассмотрел комитет по охране здоровья регионального парламента.

На первом этапе законопроект предусматривает открытие трех вытрезвителей на 23 койки: по 10 коек – в Тамбове и Мичуринске, 3 – в Моршанске.

- Появление в трех городах региона специализированной помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения позволит пресекать противоправные действия таких лиц, а также обеспечить безопасность граждан, - полагают в Тамбовской областной Думе.