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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 9:57

В аварии на юге Тамбова на перекрестке столкнулись две машины

В ДТП пострадал 20-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Один из водителей не пропустил другого

Один из водителей не пропустил другого

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали две легковых машины, произошла 19 декабря в 7 часов 5 минут в районе дома №6 по улице Советской города Тамбова. 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина» на регулируемом перекрестке поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении другой машине. В результате произошло столкновение с ВАЗ 21120 под управлением 33-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летнего пассажира автомобиля «ВАЗ 21120» с различными травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.