С тамбовских улиц вывезено 938 кубометров снега

Городские службы работают круглосуточно

За выходные дорожные службы вывезли с тамбовских улиц 938 кубометров снега, израсходовано 552 тонны противогололедных реагентов.

Плюсовая температура в выходные привела к активному таянию снега, поэтому городским службам пришлось откачивать воду и прочищать ливневку. В диспетчерскую поступило 26 заявок на откачку воды.

В диспетчерскую поступило 26 заявок на откачку воды

В ночь на понедельник температура снизилась, рабочие начали посыпать дороги противогололедной смесью. Было обработано от наледи около 40 улиц, в том числе Интернациональная, Пролетарская, Астраханская, Советская, Мичуринская, Агапкина, ул.40 лет Октября, Гагарина, Елецкая, Воронежская, Пионерская.

- Обработка противоглоледной смесью продолжилась и в дневную смену - на улицах города работает 64 единицы техники и 109 рабочих, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова