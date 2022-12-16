В Тамбове будут курсировать автобусы с новогодней развлекательной программой

Перевозчик решил поднять пассажирам настроение

Сотрудники «Тамбовгортранса» приступили к украшению автобусов. Нарядный общественный транспорт будет курсировать по городу и радовать тамбовчан с 26 декабря.

На следующей неделе гирлянды, фонарики и игрушки появятся в маршрутах №№ 1, 56, 57, 23 и 55.

- Из десяти новогодних автобусов у двух «единичек», следующих по маршруту «Динамо - Агапкина» будет особая новогодняя миссия. 29 и 30 декабря всех пассажиров, которые поедут по своим делам именно на них, будет ждать развлекательная программа и сюрпризы. Отличаться от остальных эти автобусы будут яркой иллюминацией на корпусе. Сегодня мастера «Тамбовгортранса» ее как раз устанавливали, - рассказали в администрации города Тамбова.

О расписании движения особенных автобусов городские власти обещают сообщить дополнительно.

Фото администрации города Тамбова