В Тамбове под машину попала 66-летняя женщина

Женщина оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали 15 декабря в 7 часов 35 минут в районе дома №18 по улице Ржавской города Тамбова. 46-летний мужчина, управляя автомобилем «RЕNАULТ SR», наехал на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.