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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 10:40

В Тамбове под машину попала 66-летняя женщина

Пешеход переходила дорогу на ул. Ржавской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина оказалась в больнице

Женщина оказалась в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали 15 декабря в 7 часов 35 минут в районе дома №18 по улице Ржавской города Тамбова. 46-летний мужчина, управляя автомобилем «RЕNАULТ SR», наехал на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.