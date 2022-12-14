Тамбовская антимонопольная служба запретила рекламу на сайте Дневник.ру

Уполномоченный по правам ребенка Тамбовской области обратился в региональную антимонопольную службу с жалобой на рекламу, размещенную на сайте Дневник.ру.

УФАС проверило сайт и установило, что на ресурсе распространяется реклама тарифа сотового оператора и респираторов. Это послужило основанием для возбуждения дела.

Как пояснили в ведомстве, сайт Дневник.ру выполняет функции школьного дневника в форме электронного журнала успеваемости. В соответствии с рекламным законодательством в учебниках, а равно и школьных дневниках и тетрадях размещение рекламы не допускается. Поэтому комиссия Тамбовского УФАС России признала незаконным распространение рекламы на страницах ресурса.